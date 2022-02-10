Дмитрий Филатов объяснил смену цветов флага Беларуси в Днепре. Фото: explainer.ua

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Мэр Днепра Дмитрий Филатов прокомментировал возмущение посольства Республики Беларусь и росСМИ тем, что в Днепре возле городского совета подняли бело-красно-белый флаг.

Филатов подчеркнул, что украинцы живут в свободной стране, в которой «масса проблем, но в ней легко дышать». Отметил, что в отличие от Беларуси, президент Украины не назначает градоначальников, поскольку в Украине действует местное самоуправление. Сообщение городской голова 10 октября опубликовал в Facebook.

Мы можем не любить нашего президента, спорить с ним и даже ругаться. Но мы не дадим его оскорблять руководителям других государств и иностранным гражданам. Потому, что он — наш президент. Не ваш. Мы его сами себе выбрали. Хороший он или плохой, — говорится в сообщении.

Градоначальник добавил, что в Украине силовики не побьют палками и не бросят за решетку людей, которые выйдут на мирный протест. Отметил, что местная молодежь, которая помогла установить возле мэрии флагштоки с флагами национальных общин «имеет право эти флаги менять так, как ей заблагорассудится». Подчеркнул, что бело-красный-белый флаг не является запрещенным в Украине.

Поэтому молодежь может вешать в мэрии любые флаги, которые захочет. Хоть радужные. Это ее право. И «власть Днепра» здесь молодежи не указ. Потому, что мы живем в свободной стране, — отметил Филатов.

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Как известно, 9 февраля в Днепре у входа в здание горсовета на Аллее многонационального города, которую открыли в июле 2019 года, на флагштоке заменили традиционный флаг Беларуси на бело-красно-белый. Городской голова Днепра Борис Филатов в Facebook сообщил, это было «народная инициатива». Мэр отмечал, что Днепр отказался с образом политического режима Беларуси на пользу символа ее национального движения со столетней историей.

Напомним, в интервью российским пропагандистам самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал президента Украины Владимира Зеленского «безголовым» и «не имеет стержня».