https://racurs.ua/n166878-pryamoy-proveryat-iz-za-razglasheniya-gostayny-chto-izvestno.html

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Дело вагнеровцев разнообразно освещалось украинскими оппозиционными СМИ. Теперь Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проверит ряд каналов из-за якобы разглашения государственной тайны.

Отмечается, что каналы в своих программах показывали документы, подтверждающие подготовку в Украине спецоперации «Авеню» по задержанию наемников частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

В частности, речь идет о письме начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы и отчете, подписанном начальником специального резерва ГУР Минобороны Юрием Семенюком о проведении специального мероприятия «Авеню».

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Из-за этих документов с грифом «совершенно секретно» Нацсовет направил письмо начальнику разведки с просьбой выяснить принадлежность документа к государственной тайне и получил подтверждение. Поэтому и назначила проверку каналам. Она пройдет с 25 февраля — 12 марта.

Проверят следующие каналы:

ООО «Голдберри» («Эспрессо»);

ООО «Корона санрайс» (4 канал);

ООО «ТРК «Украина» («Украина»);

ООО «ТРК «НБМ» (5 канал);

ООО «ТК «Прямой» («Прямой»);

ООО «Новина група Україна» («Украина 24»).

Напомним, ранее мы сообщали, что расследование о спецоперации Украины по задержанию боевиков ППК «Вагнера» в Беларуси обнародовал проект Bellingcat.