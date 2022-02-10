Футболиста оштрафовали за избиение кота – ему грозит тюрьма. Фото: Twitter

https://racurs.ua/n166877-futbolista-oshtrafovala-za-izbienie-kota-emu-grozit-turma-video.html

Ракурс

Курт Зума, игрок сборной Франции и английского футбольного клуба «Вест Хэм Юнайтед», попал в скандал из-за жесткого обращения з животными.

Спортсмена отстранили от игр после публикации видео, где он пинает своего бенгальского кота. Об этом сообщается на сайте клуба.

Также «Вест Хэм Юнайтед» оштрафовал футболиста на максимально возможную сумму в 250 тыс. фунтов стерлингов.

После скандала компания Adidas отказалась от спонсорского контракта со спортсменом. Сейчас дело расследует полиция, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Обеих кошек Зумы конфисковали.

Ролик выложил британский таблоид The Sun, а первоначально видео опубликовал брат футболиста.

В первом видео спортсмен бросает кота на пол и пинает его, затем кидает в него предметом, пока животное пытается спрятаться под стол. В третьем ролике кота держит ребенок, а Зума бьет его по морде.

Британское королевское общество защиты животных от жестокого обращения заявило, что уже разбирается в ситуации в судебном порядке. К призывам привлечь Зуму к ответственности присоединился и мэр Лондона Садик Хан.

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В «Вест Хэм Юнайтед» сообщили, что полностью поддерживают расследование, а сам Зума сотрудничает со следствием.

Согласно заявлению на сайте, футболист «чрезвычайно раскаивается». Он заверил, что кошки здоровы, а «это был единственный случай». Его брат также извинился за публикацию ролика.