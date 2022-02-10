Футболіста оштрафували за побиття кота – йому загрожує тюрма. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n166877-futbolista-oshtrafuvala-za-pobyttya-kota-yomu-zagrojuie-turma-video.html

Ракурс

Курт Зума, гравець збірної Франції та англійського футбольного клубу «Вест Гем Юнайтед», потрапив у скандал через жорстке поводження з тваринами.

Спортсмена усунули від ігор після публікації відео, де він знущається зі свого бенгальського кота. Про це повідомляють на сайті клубу.

Також «Вест Гем Юнайтед» оштрафував футболіста на максимально можливу суму в 250 тис. фунтів стерлінгів.

Після скандалу компанія Adidas відмовилася від спонсорського контракту зі спортсменом. Наразі справу розслідує поліція, йому загрожує до п’яти років в’язниці. Обох кішок Зуми конфіскували.

Ролик виклав британський таблоїд The ​​Sun, а відео спочатку опублікував брат футболіста.

У першому відео спортсмен кидає кота на підлогу і штурхає його, потім кидає в нього предметом, поки тварина намагається сховатися під стіл. У третьому ролику кота тримає дитина, а Зума б'є по мордочці.

Британське королівське товариство захисту тварин від жорстокого поводження заявило, що вже розбирається в ситуації в судовому порядку. До закликів притягти Зуму до відповідальності приєднався мер Лондона Садік Хан.

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У «Вест Хем Юнайтед» повідомили, що повністю підтримують розслідування, а сам Зума співпрацює зі слідством.

Згідно із заявою на сайті, футболіст «надзвичайно кається». Він запевнив, що коти здорові, а «це був єдиний випадок». Його брат також попросив вибачення за публікацію ролика.