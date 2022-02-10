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Не шастайте. Россия на фоне угроз Киеву вывезет часть дипперсонала из Украины

Не шастайте. Россия на фоне угроз Киеву вывезет часть дипперсонала из Украины

10 фев 2022, 13:43
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Россия подвела войска к границам с Украиной, начала учения в Беларуси и планирует морскую блокаду. На этом фоне, а также в день нового раунда переговоров советников «нормандского» формата министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посоветовал части персонала дипмиссии в Украине на время выехать из страны.

Лавров 10 февраля заявил, что Москва может эвакуировать часть своих дипломатов в связи с аналогичными действиями Великобритании и США.

Мы уже задумались сами, возможно, именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников из Украины. Мы посмотрели на их действия, и, пожалуй, также посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой, — цитируют министра российские пропагандистские СМИ.

Напомним, Министерство иностранных дел Канады ранее объявило об отзыве второстепенных сотрудников и членов семей работников посольства в Украине.

Госдепартамент США также разрешил части сотрудников американского посольства покинуть Украину с семьями.

О частичной эвакуации заявили Австралия, Германия и Канада, а Великобритания заявила о сокращении состава дипломатической миссии.


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Об отсутствии намерений эвакуировать дипломатов и членов их семей из Украины заявляли правительства Польши и Латвии. Не планируют вывоз дипломатического персонала Франция, Венгрия и Грузия, а также ЕС и НАТО.

В апреле 2021 года МИД РФ направил ноту протеста из-за акции под зданием посольства РФ в Киеве. Тогда активисты пришли под посольство с плакатами и преектировали на здание лозунг против Владимира Путина.

Источник: Ракурс


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