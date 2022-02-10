Не шастайте тут. Росія на тлі погроз Києву вивезе частину дипперсоналу з України

https://racurs.ua/ua/n166876-ne-shastayte-tut-rosiya-na-tli-pogroz-kyievu-vyveze-chastynu-dyppersonalu-z-ukrayiny.html

Ракурс

Росія підвела війська до кордонів з Україною, почала навчання у Білорусі і планує морську блокаду. На цьому тлі, а також у день почтку нового раунду переговорів радників у «нормандському» форматі міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров порадив частині персоналу дипмісії в Україні на певний час виїхати з країни.

Лавров 10 лютого заявив, що Москва може евакуювати частину своїх дипломатів у зв’язку з аналогічними діями Великої Британії та США.

Ми вже замислились самі, можливо саме англосакси щось готують, якщо вони евакуюють своїх співробітників з України. Ми подивилися на їхні дії, і, мабуть, також порадимо неосновному персоналу наших дипломатичних установ на якийсь час поїхати додому, — цитують міністра російські пропагандистські ЗМІ.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Канади раніше оголосило про відкликання другорядних співробітників та членів сімей працівників посольства в Україні.

Держдепартамент США також дозволив частині співробітників американського посольства покинути Україну з сім’ями.

Про часткову евакуацію заявили Австралія, Німеччина і Канада, а Велика Британія заявила про скорочення складу дипломатичної місії.

.

Про відсутність намірів евакуювати дипломатів та членів їхніх сімей з України заявляли уряди Польщі та Латвії. Не планують вивезення дипломатичного персоналу Франція, Угорщина та Грузія, а також ЄС і НАТО.

У квітні 2021 року МЗС РФ направило ноту протесту через акцію під будівлею посольства РФ у Києві. Тоді активісти прийшли під посольство з плакатами та преєктували на будівлю лозунги проти Володимира Путіна.