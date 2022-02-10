https://racurs.ua/ua/n166875-tysyacha-za-vakcynaciu-dlya-armiyi-vydavec-zaproponuvav-metod.html

Ракурс

Видавництво книг Марка Мельника вигадало спосіб витратити «ковідну» тисячу на допомогу українським військовим та почало співпрацю з Фондом «Повернись живим».

Крім допомоги «Повернись живим» гроші з «єПідтримки» можна спрямувати медичному підрозділу «Госпітальєри», чи забезпечити українських захисників на передовій книжками. Про це повідомила прес-служба фонду.

Видавець розповів, що від запуску програми «єПідтримка» Фонд отримав сотні запитів від українців про те, як ці кошти спрямувати на допомогу Збройним силам.

Видавництво Марка Мельника створило таку можливість. На сайті цього ветеранського бізнесу кожен охочий може придбати сертифікат коштом ковідної допомоги від держави, а видавництво перерахує цю суму «Повернись живим» для закупівлі мобільних комплексів спостереження, — йдеться в повідомленні.

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До цього Markobook відправили на рахунок фонду перші 100 тис. гривень допомоги від українців і ці кошти дорівнюють новому мобільному комплексу спостереження — очам українських воїнів на найбільш важливих ділянках фронту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що уряд поширив виплату тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19 на осіб від 14 років та розширив перелік товарів та послуг, на які можна витратити кошти.