Вадим Пристайко. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n166874-my-znaiemo-vashi-prizvyscha-i-rahunky-prystayko-pro-sygnaly-londona-kremlu.html

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Про готовність запровадити санкції проти російських бізнесменів та олігархів раніше вже заявляли в Міністерстві закордонних справ Великої Британії.

У Лондоні готові скласти цей список та опублікувати його ще до моменту запровадження санкцій. Це дуже новий вид превентивного санкціонування. Йдеться про персональні санкції не лише проти олігархів, а й їхніх сімей. Про це посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив в інтерв’ю LIGA.net.

І якщо Кремлю на думку спаде щось дурне, то список санкцій буде впроваджений одним підписом, все готово. Це найкращий варіант, це як профілактика замість лікування наслідків, — зазначив Пристайко.

Посол зазначив, що ці санкції є «спробою британців визначити найближче оточення Путіна і показати, що цей удар обов’язково буде завдано, оскільки списки є". Пристайко наголосив, що у Лондоні знають всі прізвища та рахунки осіб, які можуть потрапити у санкційні списки.

Український посол зазначив, що нещодавно був парламентський звіт щодо впливу брудних російських грошей на британську економіку. Уряд рекомендував негайно вжити заходів, щоб очистити систему і не допускати гроші сумнівного походження на ринок.

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Нагадаємо, посол України у Великій Британії Вадим Пристайко переконував, що українці можуть розраховувати на допомогу союзників. Зараз дипломатія робить все можливе, щоб партнери у разі катастрофічної ситуації прийшли Україні на допомогу, і не лише зброєю, а й реальною військовою силою.

Джерело: LIGA.net