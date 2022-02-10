Не гірший за ПЛР – вчені розробили швидкий тест на коронавірус

https://racurs.ua/ua/n166873-ne-girshyy-za-plr-test-vcheni-rozrobyly-shvydkyy-test-na-koronavirus.html

Ракурс

Коронавірус у світі продовжує активно поширюватися та мутувати. Тим часом китайські вчені розробили прилад для визначення коронавірусу менш як за чотири хвилини.

Для швидкого тестування використовуються проби з носоглотки. Усі результати тестування, отримані за допомогою нового пристрою, виявились точними. Про це пише науковий журнал Nature Biomedical Engineering

Вчені випробували датчик на 33 добровольцях, в яких раніше виявили коронавірус за допомогою ПЛР-тестування. Крім того, у випробуванні взяли участь 54 здорові людини.

Як уточнюють фахівці, за допомогою датчика відбувається швидке та надчутливе визначення іонів, біомолекул та рибонуклеїнової кислоти SARS-CoV-2. При цьому точність швидкої діагностики можна порівняти з ПЛР-тестом.

Датчик визначив коронавірус менш ніж за чотири хвилини у всіх мазках із носоглотки 33 пацієнтів із підтвердженим захворюванням. Він також підтвердив відсутність вірусу у 54 пацієнтів, — розповіли вчені.

.



«Ракурс» повідомляв, що пандемію коронавірусу в США досліджують незвичним способом — Центр контролю та профілактики захворювань (CDC) включив дані моніторингу стічних вод у регулярний звіт про поширення COVID-19.

Джерело: Nature Biomedical Engineering