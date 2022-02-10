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Ракурс

Названа область-рекордсмен з кількості ушпиталених з ковідом (КАРТА)

10 лют 2022, 12:55
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Коронавірус в Україні повернувся з новою хвилею — наразі Івано-Франківщина залишається лідером за заповненістю ковідних відділень.

В регіоні до лікарень потрапляють 58,7% інфікованих коронавірусом (1 тис. 986 осіб). Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Госпіталізації. Фото: МОЗ

Також високий рівень госпіталізацій зафіксовано в Рівненській, Хмельницькій та Київській областях. Загалом у країні заповненість ковідних відділень становить 43,5%. Наразі госпіталізовано 31 тис. 93 особи.


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Коронавірус в регіонах. Фото: МОЗ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні за 9 лютого виявили у 41 тис. 694 осіб. Зокрема, хворобу виявили у 3 тис. 486 дітей та 1 тис. 101 медичного працівника. До лікарень вчора госпіталізували 4 тис. 128 осіб, а 280 хворих померли. Подолати ковід зуміли 16 тис. 628 осіб.

Джерело: Ракурс


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