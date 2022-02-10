16-річний росіянин отримав п’ять років колонії за вибух ФСБ у Minecraft

16-річний росіянин отримав п'ять років колонії. Фото: lenta.ru

https://racurs.ua/ua/n166871-16-richnyy-rosiyanyn-otrymav-p-yat-rokiv-koloniyi-za-vybuh-fsb-u-minecraft.html

Ракурс

Тюремний строк отримав російський підліток за обговорення вибуху будівлі Федеральної служби безпеки Росії в комп’ютерній грі Minecraft.

Перший Східний окружний військовий суд в Красноярському краї засудив 16-річного Микиту Уварова до п’яти років колонії. Крім цього, Уварову призначили штраф в 30 тис. руб. Двох інших фігурантів справи звільнили від кримінальної відповідальності та призначили три та чотири роки умовно. Про це повідомило видання «Медуза» із посиланням на голову «Агори» Павла Чикова.

Російські прокурори просили призначити Уварову дев’ять років позбавлення волі, двом його друзям — шість років й шість місяців та шість років й п’ять місяців виховної колонії.

Про затримання 14-річних школярів стало відомо в червні 2020 року. Це сталося після того, як у Канську, в тому числі на будівлі ФСБ, з’явилися листівки з критикою влади та словами підтримки на адресу політв’язнів. Згодом експерти вивчили повідомлення затриманих у соцмережах — вони обговорювали анархізм, піротехнічні досліди та зброю з «наукової фантастики». Також виявилося, що підлітки обговорювали «вибух» будівлі Федеральної служби безпеки Росії в комп’ютерній грі Minecraft. Листування про вибух у грі слідство використало як доказ навчання тероризму.

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Нагадаємо, в Охотському районі Хабаровського краю Російської Федерації оленяр тиждень пішки йшов в поліцію, щоб зізнатися в скоєнні потрійного вбивства.