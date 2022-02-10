Морська блокада України – Київ оприлюднив офіційну заяву. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n166870-morska-blokada-ukrayiny-kyyiv-opryludnyv-oficiynu-zayavu.html

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Міністерство закордонних справ (МЗС) України прокоментувало рішення Російської Федерації влаштувати морську блокаду України нібито для проведення військово-морських навчань.

Подібні агресивні дії Російської Федерації як частина її гібридної війни проти України є неприпустимими, заявили в прес-службі українського відомства.

Дії демонструють неприкриту зневагу до норм і принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, резолюцій Генеральної асамблеї ООН та Конвенції ООН з морського права, — додали в Міністерстві закордонних справ.

У МЗС зазначили, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях.

Такі дії країни-агресора можуть викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України.

Україна працюватиме спільно з партнерами, насамперед країнами Чорноморського регіону, для того, щоб такі дії російської сторони отримали належну оцінку та відповідь, — резюмували у відомстві.

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Нагадаємо, Москва вирішила перекрити райони Чорного та Азовського морів задля військових навчань, які нібито передбачають ракетні та артилерійські стрільби. Уперше після окупації Криму країна-агресор не залишить можливості проходу торгових суден в цих морях.

Закриття акваторії Азовського моря та всієї північно-західної частини Чорного моря планується з 13 по 19 лютого та передбачає блокування торгових шляхів до українських портів.