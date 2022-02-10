Колапс правосуддя - більшість членів ВРП достроково пішла у відставку

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Судова реформа в Україні знову гальмує: Вища рада правосуддя заявила, що більшість її членів достроково складають повноваження через дії Етичної ради.

9 лютого цей незалежний орган, до якого увійшли по троє представників Ради суддів та міжнародних організацій, розпочаd оцінювання 14 з 15 чинних членів ВРП.

У Раді вважають, що Етична рада при цьому порушила закон, йдеться в заяві на сайті ВРП.

У ВРП заявили, Етична рада повинна була спочатку перевірити шістьох кандидатів на вакантні посади. Дії Етично ради нібито блокують роботу ВРП, бо у ній після відставки двох членів у січні 2022 року залишилися тільки 15. Така кількість членів є мінімальною для функціонування цього органу.

ВРП до всього вважає неконституційним утворення Етичної ради, яка оцінює перевірку її членів. Конституційний суд наразі розглядає подання про відповідність Конституції реформи Вищої ради правосуддя. Крім того, питання озгляне й Окружний адмінсуд Києва.

Ці дії спонукають достроково скласти повноваження більшістю членів ВРП, — ідеться в повідомленні цього органу судової влади України.

Шкода, що більшість членів ВРП ми на співбесідах не побачимо. Але якщо сама судова мафія вважає, що це її кінець — отож, є привід для стриманого оптимізму, — написав голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков.

ВРП утворили у 2017 році. Він ухвалює рішення щодо призначення суддів та щодо їхнього звільнення, притягує до дисциплінарної відповідальності суддів і прокурорів тощо.

Членів Вищої ради правосуддя підозрюють у незаконному збагаченні і незаконному призначенні суддів, тиску на незалежних суддів тощо.

З 1 грудня 2021 року за наполягання міжнародних партнерів в Україні почала діяти Етична рада. Цей орган оцінюватиме на доброчесність членів та кандидатів до ВРП.

Рада суддів затягувала призначення своєї квоти членів ради і зробила це тільки наприкінці жовтня.

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26 січня припинилися повноваження у ВРП Олексія Маловацького та Павла Гречківського, які звільнилися за власним бажанням.

Упродовж шести місяців Етична рада повинна перевірити членів Вищої ради правосуддя, але цей процес не торкнеться голови Верховного суду.