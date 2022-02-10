Коллапс правосудия — большинство членов ВСП досрочно ушло в отставку

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Судебная реформа в Украине снова тормозит: Высший совет правосудия (ВСП) заявил, что большинство его членов досрочно слагают полномочия из-за действий Этического совета.

9 февраля этот независимый орган, в который вошли по трое представителей Совета судей и международных организаций, приступил к оценке 14 из 15 действующих членов ВCП.

В Совете правосудия считают, что Этический совет при этом нарушил закон, говорится в заявлении на сайте ВСП.

В ВСП заявили, что Этический совет должен был сначала проверить шестерых кандидатов на вакантные должности. Действия Этического совета якобы блокируют работу ВСП, потому что в нем после отставки двух членов в январе 2022 года осталось только 15. Такое количество членов минимальное для функционирования органа.

ВСП также считает неконституционным образование Этического совета, оценивающего проверку его членов. Конституционный суд рассматривает представление о соответствии Конституции реформы Высшего совета правосудия. Кроме того, вопрос рассмотрит и Окружной админсуд Киева.

Эти действия побуждают досрочно сложить полномочия большинством членов ВCП, — говорится в сообщении этого органа судебной власти Украины.

Жаль, что большинство членов ВРП мы на собеседованиях не увидим. Но если сама судебная мафия считает, что это ее конец — значит, есть повод для сдержанного оптимизма, — написал председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.

ВCП создали в 2017 году. Он принимает решение о назначении судей и их увольнении, привлекает к дисциплинарной ответственности судей и прокуроров.

Членов Высшего совета правосудия подозревают в незаконном обогащении и незаконном назначении судей, давлении на независимых судей.

С 1 декабря 2021 года по настоянию международных партнеров в Украине начал действовать Этический совет. Этот орган будет оценивать добродетель членов и кандидатов в ВСП.

Совет судей затягивал назначение своей квоты членов совета и сделал это только в конце октября.

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26 января прекратились полномочия в ВСП у Алексея Маловацкого и Павла Гречковского, которые уволились по собственному желанию.

В течение шести месяцев Этический совет должен проверить членов Высшего совета правосудия, но этот процесс не коснется председателя Верховного суда.