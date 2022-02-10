Морская блокада Украины – Киев обнародовал официальное заявление

Морская блокада Украины — Киев обнародовал официальное заявлениеhttps://racurs.ua/n166870-morskaya-blokada-ukrainy-kiev-obnarodoval-oficialnoe-zayavlenie.htmlРакурс
Министерство иностранных дел (МИД) Украины прокомментировало решение Российской Федерации устроить морскую блокаду Украины якобы для проведения военно-морских учений.
Подобные агрессивные действия Российской Федерации как часть ее гибридной войны против Украины являются недопустимыми, заявили в пресс-службе украинского ведомства.
Действия демонстрируют неприкрытое пренебрежение нормами и принципами международного права, в частности Устава ООН, резолюций Генеральной ассамблеи ООН и Конвенции ООН по морскому праву, — добавили в Министерстве иностранных дел.
В МИД отметили, что беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях.
Такие действия страны-агрессора могут вызвать сложные экономические и социальные последствия, в первую очередь для портов Украины.
Украина будет работать совместно с партнерами, прежде всего странами Черноморского региона, для того, чтобы такие действия российской стороны получили надлежащую оценку и ответ, — резюмировали в ведомстве.
Напомним, Москва решила перекрыть районы Черного и Азовского морей для военных учений, которые якобы предусматривают ракетные и артиллерийские стрельбы. Впервые после оккупации Крыма страна-агрессор не оставит возможности прохода торговым судам в этих морях.
Закрытие акватории Азовского моря и всей северо-западную части Черного моря планируется с 13 по 19 февраля и предусматривает блокирование торговых путей к украинским портам.