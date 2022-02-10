16-летний россиянин получил пять лет колонии. Фото: lenta.ru

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Тюремный срок получил российский подросток за обсуждение взрыва здания Федеральной службы безопасности России в компьютерной игре Minecraft.

Первый Восточный окружной военный суд в Красноярском крае приговорил 16-летнего Никиту Уварова к пяти годам колонии. Помимо этого, Уварову назначили штраф в 30 тыс. руб. Двух других фигурантов дела освободили от уголовной ответственности и назначили три и четыре года условно. Об этом сообщило издание «Медуза» со ссылкой на главу «Агоры» Павла Чикова.

Российские прокуроры просили назначить Уварову девять лет лишения свободы, двум его друзьям — шесть лет и шесть месяцев и шесть лет и пять месяцев воспитательной колонии.

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О задержании 14-летних школьников стало известно в июне 2020 года. Это произошло после того, как в Канске, в том числе на здании ФСБ, появились листовки с критикой властей и словами поддержки в адрес политзаключенных. Впоследствии эксперты изучили сообщения задержанных в соцсетях — они обсуждали анархизм, пиротехнические опыты и оружие из «научной фантастики». Также оказалось, что подростки обсуждали «взрыв» здания Федеральной службы безопасности России в компьютерной игре Minecraft. Переписка о взрыве в игре следствие использовало как доказательство обучения терроризму.

Напомним, в Охотском районе Хабаровского края Российской Федерации оленевод неделю пешком шел в полицию, чтобы признаться в совершении тройного убийства.