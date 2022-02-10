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Ракурс

Названа область-рекордсмен по количеству госпитализированных с ковидом (КАРТА)

10 фев 2022, 12:55
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Коронавирус в Украине вернулся с новой волной — в настоящее время Ивано-Франковщина остается лидером по заполненности ковидных отделений.

В регионе в больницы попадают 58,7% инфицированных коронавирусом (1 тыс. 986 человек). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.


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Госпитализации. Фото: МинздравТакже высокий уровень госпитализаций зафиксирован в Ровенской, Хмельницкой и Киевской областях. В целом в стране заполненность ковидных отделений составляет 43,5%. В настоящее время госпитализировано 31 тыс. 93 человек.

Коронавирус в регионах. Фото: МинздравНапомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине за 9 февраля обнаружили у 41 тыс. 694 человек. В частности, болезнь обнаружили у 3 тыс. 486 детей и 1 тыс. 101 медицинского работника. В больницы вчера госпитализировали 4 тыс. 128 человек, а 280 больных умерли. Преодолеть ковид сумели 16 тыс. 628 человек.

Источник: Ракурс


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