Не хуже ПЦР – ученые разработали быстрый тест на коронавирус=

https://racurs.ua/n166873-ne-huje-pcr-testa-uchenye-razrabotali-bystryy-test-na-koronavirus.html

Ракурс

Коронавирус в мире продолжает активно распространятся и мутировать. Тем временем китайские ученые разработали прибор для определения коронавируса менее чем за 4 минуты.

Для быстрого тестирования используются пробы из носоглотки. Все результаты тестирования, полученные при помощи нового устройства, оказались точными. Об этом пишет научный журнал Nature Biomedical Engineering

Ученые испытали датчик на 33 добровольцах, у которых ранее был выявлен коронавирус с помощью ПЦР-тестирования. Кроме того, в испытании приняли участие 54 здоровых человека.

Как уточняют специалисты, с помощью датчика происходит быстрое и сверхчувствительное определение ионов, биомолекул и рибонуклеиновой кислоты SARS-CoV-2. При этом точность быстрой диагностики сравнимая с ПЦР-тестом.

Датчик определил коронавирус менее чем за четыре минуты во всех мазках из носоглотки 33 пациентов с подтвержденным заболеванием. Он также подтвердил отсутствие вируса у 54 пациентов, — рассказали ученые.

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«Ракурс» сообщал, что пандемию коронавируса в США исследуют необычным способом — Центр по контролю и профилактике заболеваний (СDC) включил данные мониторинга сточных вод в регулярный отчет о распространении COVID-19.

Источник: Nature Biomedical Engineering