Вадим Пристайко. Фото: slovoidilo.ua

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О готовности ввести санкции против российских бизнесменов и олигархов ранее уже заявляли в Министерстве иностранных дел Великобритании.

В Лондоне готовы составить этот список и опубликовать его еще до момента введения санкций. Это очень новый вид превентивного санкционирования. Речь идет о персональных санкциях не только против олигархов, но и их семей. Об этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил в интервью LIGA.net.

И если Кремлю в голову взбредет что-то глупое, то санкционный список будет внедрен одной подписью, все готово. Это лучший вариант, это как профилактика вместо лечения последствий, — отметил Пристайко.

Посол отметил, что эти санкции являются «попыткой британцев определить ближайшее окружение Путина и показать, что этот удар обязательно будет нанесен, поскольку списки есть». Пристайко подчеркнул, что в Лондоне знают все фамилии и счета лиц, которые могут попасть в санкционные списки.

Украинский посол отметил, что недавно был парламентский отчет о влиянии грязных российских денег на британскую экономику. Правительство рекомендовало немедленно принять меры, чтобы очистить систему и не допускать деньги сомнительного происхождения на рынок.

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Напомним, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что украинцы могут рассчитывать на помощь союзников. Сейчас дипломатия делает все возможное, чтобы партнеры в случае катастрофической ситуации Украине пришли на помощь, и не только оружием, но и реальной военной силой.

Источник: LIGA.net