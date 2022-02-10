https://racurs.ua/n166875-tysyacha-za-vakcinaciu-dlya-armii-izdatel-predlojil-metod.html

Ракурс

Издательство книг Марка Мельника придумало способ потратить «ковидную» тысячу на помощь украинским военным и начало сотрудничество с Фондом «Вернись живым».

Кроме помощи «Вернись живым» деньги с «єПідтримки» можно направить медицинскому подразделению «Госпитальеры», или обеспечить украинских защитников на передовой книжками. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Издатель рассказал, что от запуска программы «єПідтримка» Фонд получил сотни запросов от украинцев о том, как эти средства направить на помощь Вооруженным силам.

Издательство Марка Мельника создало такую ​​возможность. На сайте этого ветеранского бизнеса каждый желающий может приобрести сертификат на средства ведомственной помощи от государства, а издательство перечислит эту сумму «Вернись живым» для закупки мобильных комплексов наблюдения, — говорится в сообщении.

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До этого Markobook отправили на счет фонда первые 100 тыс. гривен помощи от украинцев и эти средства равны новому мобильному комплексу наблюдения — глазам украинских воинов на наиболее важных участках фронта.

Напомним, ранее мы сообщали, что правительство распространило выплату тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19 на лиц от 14 лет и расширило перечень товаров и услуг, на которые можно потратить средства.