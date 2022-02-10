https://racurs.ua/ua/n166878-pryamyy-pereviryat-cherez-rozgoloshennya-derjtaiemnyci-scho-vidomo.html

Ракурс

Справа вагнерівців різноманітно висвітлювалася українськими опозиційними ЗМІ. Тепер Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення перевірить низку каналів через нібито розголошення державної таємниці.

Наголошується, що канали у своїх програмах показували документи, які підтверджують підготовку в Україні спецоперації «Авеню» з затримання найманців приватної військової компанії «Вагнер». Про це повідомляє прес-служба Нацради.

Зокрема, йдеться про лист начальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби та звіт, підписаний начальником спеціального резерву ГУР Міноборони Юрієм Семенюком про проведення спеціального заходу «Авеню».

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Через ці документи з грифом «цілком таємно» Нацрада надіслала лист начальнику розвідки з проханням з’ясувати приналежність документу до державної таємниці і отримала підтвердження. Тому і призначила перевірку каналам. Вона пройде з 25 лютого — 12 березня.

Перевірятимуть такі канали:

ТОВ «Голдберрі» («Еспресо»);

ТОВ «Корона санрайс» (4 канал);

ТОВ «ТРК «Україна» («Україна»);

ТОВ «ТРК «НБМ» (5 канал);

ТОВ «ТК «Прямий» («Прямий»);

ТОВ «Новинна група Україна» («Україна 24»).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що розслідування про спецоперацію України з затримання бойовиків ПВК «Вагнера» в Білорусі оприлюднив проект Bellingcat.