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«Прямий» перевірять через розголошення держтаємниці — що відомоhttps://racurs.ua/ua/n166878-pryamyy-pereviryat-cherez-rozgoloshennya-derjtaiemnyci-scho-vidomo.htmlРакурс
Справа вагнерівців різноманітно висвітлювалася українськими опозиційними ЗМІ. Тепер Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення перевірить низку каналів через нібито розголошення державної таємниці.
Наголошується, що канали у своїх програмах показували документи, які підтверджують підготовку в Україні спецоперації «Авеню» з затримання найманців приватної військової компанії «Вагнер». Про це повідомляє прес-служба Нацради.
Зокрема, йдеться про лист начальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби та звіт, підписаний начальником спеціального резерву ГУР Міноборони Юрієм Семенюком про проведення спеціального заходу «Авеню».
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Через ці документи з грифом «цілком таємно» Нацрада надіслала лист начальнику розвідки з проханням з’ясувати приналежність документу до державної таємниці і отримала підтвердження. Тому і призначила перевірку каналам. Вона пройде з 25 лютого — 12 березня.
Перевірятимуть такі канали:
- ТОВ «Голдберрі» («Еспресо»);
- ТОВ «Корона санрайс» (4 канал);
- ТОВ «ТРК «Україна» («Україна»);
- ТОВ «ТРК «НБМ» (5 канал);
- ТОВ «ТК «Прямий» («Прямий»);
- ТОВ «Новинна група Україна» («Україна 24»).
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що розслідування про спецоперацію України з затримання бойовиків ПВК «Вагнера» в Білорусі оприлюднив проект Bellingcat.