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Ракурс
Зеленский жестко ответил на угрозы Лукашенко

Зеленский жестко ответил на угрозы Лукашенко

8 фев 2022, 16:24
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Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал угрозы самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который заявил о возможном отключении Украины от электроэнергии и прекращении поставок бензина в случае вторжения Москвы.

Зеленский назвал Лукашенка «одним товарищем из Беларуси» и намекнул, что в ответ Киев введет серьезные ограничения на торговлю.

Один товарищ, человек из Беларуси заявил, что если будет эскалация, то они прекратят поставки электроэнергии. Я попросил предоставить статистику товарообмена между нашими странами. Он соствляет 6 млрд. Из них Украина экспортирует 1,5 млрд, Беларусь — 4,5 млрд. Пострадают люди. Если хотим идти в каменный век… Что-то могут они запретить, что-то мы, — заявил Зеленский.

Напомним, вчера Лукашенко заявил, что в случае эскалации конфликта между Киевом и Москвой Минск прекратит поставки топлива и электроэнергии в Украину.


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Если вы (Украина — ред.) столкнетесь с Россией, мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ (горюче-смазочные материалы — ред.), с Россией вместе и электричество, — заявил Лукашенко.

Источник: Ракурс


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