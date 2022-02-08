Зеленский жестко ответил на угрозы Лукашенко

Зеленский жестко ответил на угрозы Лукашенкоhttps://racurs.ua/n166775-zelenskiy-jestko-otvetil-na-ugrozy-lukashenko.htmlРакурс
Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал угрозы самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который заявил о возможном отключении Украины от электроэнергии и прекращении поставок бензина в случае вторжения Москвы.
Зеленский назвал Лукашенка «одним товарищем из Беларуси» и намекнул, что в ответ Киев введет серьезные ограничения на торговлю.
Один товарищ, человек из Беларуси заявил, что если будет эскалация, то они прекратят поставки электроэнергии. Я попросил предоставить статистику товарообмена между нашими странами. Он соствляет 6 млрд. Из них Украина экспортирует 1,5 млрд, Беларусь — 4,5 млрд. Пострадают люди. Если хотим идти в каменный век… Что-то могут они запретить, что-то мы, — заявил Зеленский.
Напомним, вчера Лукашенко заявил, что в случае эскалации конфликта между Киевом и Москвой Минск прекратит поставки топлива и электроэнергии в Украину.
Если вы (Украина — ред.) столкнетесь с Россией, мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ (горюче-смазочные материалы — ред.), с Россией вместе и электричество, — заявил Лукашенко.