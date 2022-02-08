Зеленський жорстко відповів на погрози Лукашенка

Зеленський жорстко відповів на погрози Лукашенкаhttps://racurs.ua/ua/n166775-zelenskyy-jorstko-vidpoviv-na-pogrozy-lukashenka.htmlРакурс
Володимир Зеленський під час прес-конференції за підсумками переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном прокоментував погрози самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який заявив про можливе відключення України від електроенергії та припинення постачання бензину у разі вторгнення Москви.
Зеленський назвав Лукашенка «одним товаришем із Білорусі» і натякнув, що у відповідь Київ запровадить серйозні торговельні обмеження.
Один товариш, людина з Білорусі, заявив, що у разі ескалації вони припинять постачання електроенергії. Я попросив надати статистику товарообміну між нашими країнами. Він становить 6 млрд. З них Україна експортує 1,5 млрд, Білорусь — 4,5 млрд. Постраждають люди. Якщо хочемо йти в кам’яний вік… Щось вони можуть заборонити, щось ми, — заявив Зеленський.
Нагадаємо, вчора Лукашенко заявив, що у разі ескалації конфлікту між Києвом та Москвою Мінськ припинить постачання палива та електроенергії в Україну.
Якщо ви (Україна — ред.) зіткнетеся з Росією, ми будемо не з вами. Ми відріжемо усі поставки не лише ПММ (паливно-мастильних матеріалів — ред.), з Росією разом та електрику, — заявив Лукашенко.