Зеленський жорстко відповів на погрози Лукашенка

https://racurs.ua/ua/n166775-zelenskyy-jorstko-vidpoviv-na-pogrozy-lukashenka.html

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Володимир Зеленський під час прес-конференції за підсумками переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном прокоментував погрози самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який заявив про можливе відключення України від електроенергії та припинення постачання бензину у разі вторгнення Москви.

Зеленський назвав Лукашенка «одним товаришем із Білорусі» і натякнув, що у відповідь Київ запровадить серйозні торговельні обмеження.

Один товариш, людина з Білорусі, заявив, що у разі ескалації вони припинять постачання електроенергії. Я попросив надати статистику товарообміну між нашими країнами. Він становить 6 млрд. З них Україна експортує 1,5 млрд, Білорусь — 4,5 млрд. Постраждають люди. Якщо хочемо йти в кам’яний вік… Щось вони можуть заборонити, щось ми, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, вчора Лукашенко заявив, що у разі ескалації конфлікту між Києвом та Москвою Мінськ припинить постачання палива та електроенергії в Україну.

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