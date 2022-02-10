https://racurs.ua/n166880-serdce-razryvaetsya-millionnye-kompensacii-vyplatyat-jertvam-ginekologa-v-ssha.html

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Университет Калифорнии согласился выплатить около 250 млн дол. более 200 женщинам, которые утверждают, что подверглись сексуальному насилию от университетского гинеколога.

Они заявляют, что университет умышленно скрывал случаи сексуального насилия со стороны гинеколога Джеймса Хипса. Об этом сообщает BBC.

Врач работал в студенческом оздоровительном центре университета 35 лет — с 1983 по 2018 год. Несмотря на жалобы сотен женщин, университет не начинал расследование до 2017 года. Только в 2019 году судья приостановил медицинскую лицензию Хипса на время рассмотрения дела.

Университет заявил, что надеется, что финансовое урегулирование несколько уладит ситуацию в отношении пострадавших женщин. Против врача Хипса подали 21 иск за насилие в отношении семи женщин. Он не признал себя виновным.

Кара Кейгл, пережившая рак груди, рассказала, что только после восьми долгих лет она получила признание того, что с ней произошло. Она добавила, что ее «сердце разрывается» за всех женщин, которые пострадали после нее, потому что университет отказался принимать надлежащие меры.

Отмечается, что выплата со стороны университета не останавливает судебный процесс в отношении более 300 пациентов. В прошлом году судья одобрил соглашение на сумму 73 млн дол. против Хипса, которую подали более 5,5 тыс. женщин. Раньше он был самым высокооплачиваемым врачом во всем Калифорнийском университете.

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Напомним, ранее мы сообщали, что в Соединенных Штатах Америки (США) Федерация гимнастики США, Олимпийский и Паралимпийский комитеты выплатят 380 миллионов долларов американским гимнасткам, пострадавшим от бывшего врача женской сборной Ларри Нассара.

Источник: BBC