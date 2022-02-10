Поліція допитає Ярославського через ДТП під Харковом — деталі

https://racurs.ua/ua/n166890-policiya-dopytaie-yaroslavskogo-cherez-smertelne-dtp-pid-harkovom-detali.html

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Олександр Ярославський, український бізнесмен, має прибути на допит до поліції Харківщини через смертельну ДТП на автодорозі «Київ — Харків — Довжанський», яка сталася ввечері 9 лютого. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Поліція встановила, що вчора близько 22.55 в районі 534 км невстановлений автомобіль, який рухався зі сторони міста Чугуєв в напрямку Харкова, скоїв наїзд на пішохода — чоловіка віком приблизно 50 років. Внаслідок ДТП пішохід загинув.

В рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють особу загиблого, а також усі обставини ДТП. Крім того, поліцейські встановлюють особу водія, а також викликають на допит можливого учасника ДТП, — йдеться у повідомленні правоохоронців.

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Нагадаємо, за даними ЗМІ, Ярославський може бути причетний до події, оскільки на місці ДТП знайдено автомобільні номери з кортежу бізнесмена. Джерела «Української правди» повідомили, що 10 лютого Ярославський полетів з Харкова до Лондона. Видання вказує на наявність свідків, які бачили увечері кортеж Ярославського, який виїжджав з Харкова (Ярославський працює у Харкові і мешкає у Мартовому).

Ярославський — український бізнесмен, колишній співвласник «УкрСиббанку» і президент харківського ФК «Металіст» з 2005 до 2012 років, а також із 2021 року. Він — президент групи DCH (Development Construction Holding). 1 листопада 2018 року проти Ярославського були запроваджені санкції РФ.