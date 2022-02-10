Росія помстилася Гугл за блокування акаунтів на YouTube

https://racurs.ua/ua/n166887-rosiya-pomstylasya-gugl-za-blokuvannya-akauntiv-na-youtube.html

Ракурс

Google (Гугл) дістав штраф від росіян за нібито зловживання панівним становищем YouTube на ринку відеосервісів.

Компанію Google визнали винною у порушенні частини 1 статті 10 Закону про захист конкуренції. Про це повідомляє сайт Федеральної антимонопольної служби РФ.

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На думку відомства, правила, пов’язані з блокуванням акаунтів користувачів на YouTube «непрозорі, необ'єктивні та непередбачувані». Вони заявляють, що це приводить до раптових блокувань та видалення облікових записів користувачів без попередження, що посягає на їхні інтереси, а також обмежує конкуренцію на суміжних ринках.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що YouTube видалив два німецьких канали видання Russia Today (RT) без можливості відновлення. Пропагандистські канали були видалені через порушення умов користування відеохостингу у зв’язку з публікацією контенту, який стосувався пандемії коронавірусу.