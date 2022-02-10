Джо Байден Фото: Leah Millis, Reuters

https://racurs.ua/ua/n166886-bayden-zatelefonuie-svitovym-lideram-schob-obgovoryty-ukrayinu-bloomberg.html

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Ситуацію в Україні планує обговорити президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зі світовими лідерами.

У п’ятницю, 11 лютого, він проведе переговори з головами Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Канади, ЄС та НАТО. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Байден хоче обговорити нарощування російських військ поблизу України. Так звана група Quint — США, Німеччина, Франція, Італія та Велика Британія — збиралася багато разів протягом останніх тижнів на різних рівнях.

Також представники цих країн проводили переговори з колегами з Польщі, Канади, ЄС та НАТО, щоб посилити військову оборону Альянсу та обговорити потенційний пакет санкцій у разі вторгнення Росії в Україну.

Москва неодноразово заявляла, що не планує вторгнення попри те, що продовжує накопичувати війська поблизу кордонів України, — пише видання.

Журналісти повідомляють, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон проведе зустріч з союзниками НАТО. Також Лондон готовий надати 1 тис. військових для допомоги країнам НАТО у Східній Європі.

Водночас британський міністр у справах Європи Джеймс Клеверлі повідомив, що 10 лютого підписав законопроект, який дозволить запроваджувати санкції проти Росії в разі вторгнення в Україну. Він очікує, що документ набуде чинності у другій половині дня.

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Нагадаємо, посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що українці можуть розраховувати на допомогу союзників. Зараз дипломатія робить все можливе, щоб партнери у разі катастрофічної ситуації прийшли Україні на допомогу, і не лише зброєю, а й реальною військовою силою.

Джерело: Bloomberg