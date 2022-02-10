Литва пообіцяла Україні ПЗРК «Стінгер». Фото: RT

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Зенітно-ракетні комплекси Stinger («Стінгер») отримають Збройні сили України.

Зброя надійде в Україну найближчими днями, її надішле Литва у межах розширення військової допомоги. Також країна збільшить кількість військових інструкторів в Україні та подарує портативні тепловізори. Про це 10 лютого заявила литовський прем'єр-міністр Інґріда Шимоніте, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

Я повідомила пану прем'єр-міністру, що незабаром, найближчими днями, до України надійдуть зенітно-ракетні комплекси Stinger. Я сподіваюся і щиро бажаю, що Україні ніколи не доведеться ними скористатися, — зазначила Шимоніте на прес-конференції.

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Як відомо, «Стінгер» — американський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження низьколітких повітряних цілей (літаків, вертольотів, БПЛА). Система, яка розроблена американською корпорацією General Dynamics, забезпечує можливість обстрілу неброньованих наземних або надводних цілей. На озброєння ПЗРК прийняли в 1981 році, Stinger використовують армії 30 держав.

Нагадаємо, 8 та 9 лютого до України прибули вантажі з військово-технічною допомогою Великої Британії. Літаками британці доправили бронежилети та шоломи для сил Територіальної оборони Збройних сил України.