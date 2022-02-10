Литва пообещала Украине ПЗРК «Стингер». Фото: RT

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Зенитно-ракетные комплексы Stinger («Стингер») получат Вооруженные силы Украины.

Оружие поступит в Украину в ближайшие дни, его пришлет Литва в рамках расширения военной помощи. Также страна увеличит количество военных инструкторов в Украине и подарит портативные тепловизоры. Об этом 10 февраля заявила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

Я сообщила господину премьер-министру, что вскоре, в ближайшие дни в Украину поступят зенитно-ракетные комплексы Stinger. Я надеюсь и искренне желаю, что Украине никогда не придется ими воспользоваться, — отметила Шимоните на пресс-конференции.

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Как известно, «Стингер» — американский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей (самолетов, вертолетов, БПЛА). Система, разработанная американской корпорацией General Dynamics, обеспечивает возможность обстрела небронированных наземных или надводных целей. На вооружение ПЗРК приняли в 1981 году, Stinger используют армии 30 государств.

Напомним, 8 и 9 февраля в Украину прибыли грузы с военно-технической помощи Великобритании. Самолетами британцы доставили бронежилеты и шлемы для сил Территориальной обороны Вооруженных сил Украины.