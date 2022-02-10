Нацсовет оштрафовал канал «Наш» и проверит Мураева на расизм

https://racurs.ua/n166884-nacsovet-oshtrafoval-kanal-nash-i-proverit-muraeva-na-rasizm.html

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Национальный совет по вопросам радиовещания и телевидения взыщет штраф с телеканала «Наш» из-за расистских высказываний владельца и гостя канала Евгения Мураева.

Во время передачи «Важное» Мураев заявлял о негативных последствиях присоединения Украины к ЕС и НАТО и прибег к расистским высказываниям и очернению религиозных убеждений. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Мураев использовал выражения «черный Париж», «мусульманская Мекка… с хижабами…, где страшно находиться» и придавал оскорбительные характеристики населению Парижа, происходящему из африканского континента и мусульманских стран.

Он говорил о принадлежности мусульман к мировому терроризму, что является признаком исламофобии. Проверка установила, что ведущий программы «Важное» даже не предпринял попытки сбалансировать односторонность высказываний Мураева.

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За расистские высказывания в эфире телеканал «Наш» должен уплатить в государственный бюджет Украины штраф в сумме 124 тыс. 670 грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проверит ряд каналов за якобы разглашение государственной тайны.