Нацрада оштрафувала канал «Наш» і перевірить Мураєва на расизм

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Нацрада оштрафувала канал «Наш» і перевірить Мураєва на расизмhttps://racurs.ua/ua/n166884-nacrada-oshtrafuvala-kanal-nash-i-pereviryt-muraieva-na-rasyzm.htmlРакурс
Національна рада з питань радіомовлення і телебачення стягне штраф з телеканалу «Наш» через расистські висловлювання власника і гостя каналу Євгена Мураєва.
Під час передачі «Важливе» Мураєв заявляв про негативні наслідки приєднання України до ЄС і НАТО та вдався до расистських висловлювань та очорнення релігійних переконань. Про це повідомляє прес-служба Нацради.
Мураєв використовував вирази «чорний Париж», «мусульманська Мекка… з хіджабами…, де страшно перебувати» і надавав образливі характеристики населенню Парижу, що походить з африканського континенту і мусульманських країн.
Він говорив про приналежність мусульман до світового тероризму, що є ознакою ісламофобії. Перевірка встановила, що ведучий програми «Важливе» навіть не зробив спроби збалансувати однобічність висловлювань Мураєва.
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За расистські висловлювання в ефірі телеканал «Наш» повинен сплатити до державного бюджету України штраф у сумі 124 тис. 670 грн.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення перевірить низку каналів через нібито розголошення державної таємниці.