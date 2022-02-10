Нацрада оштрафувала канал «Наш» і перевірить Мураєва на расизм

https://racurs.ua/ua/n166884-nacrada-oshtrafuvala-kanal-nash-i-pereviryt-muraieva-na-rasyzm.html

Ракурс

Національна рада з питань радіомовлення і телебачення стягне штраф з телеканалу «Наш» через расистські висловлювання власника і гостя каналу Євгена Мураєва.

Під час передачі «Важливе» Мураєв заявляв про негативні наслідки приєднання України до ЄС і НАТО та вдався до расистських висловлювань та очорнення релігійних переконань. Про це повідомляє прес-служба Нацради.

Мураєв використовував вирази «чорний Париж», «мусульманська Мекка… з хіджабами…, де страшно перебувати» і надавав образливі характеристики населенню Парижу, що походить з африканського континенту і мусульманських країн.

Він говорив про приналежність мусульман до світового тероризму, що є ознакою ісламофобії. Перевірка встановила, що ведучий програми «Важливе» навіть не зробив спроби збалансувати однобічність висловлювань Мураєва.

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За расистські висловлювання в ефірі телеканал «Наш» повинен сплатити до державного бюджету України штраф у сумі 124 тис. 670 грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення перевірить низку каналів через нібито розголошення державної таємниці.