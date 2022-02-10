Джо Байден Фото: Leah Millis, Reuters

https://racurs.ua/n166886-bayden-pozvonit-mirovym-lideram-chtoby-obsudit-ukrainu-bloomberg.html

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Ситуацию в Украине намерен обсудить президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден с мировыми лидерами.

В пятницу, 11 февраля, он проведет переговоры с главами Британии, Германии, Франции, Италии, Польши, Канады, ЕС и НАТО. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Байден хочет обсудить наращивание российских войск вблизи Украины. Так называемая группа Quint — США, Германия, Франция, Италия и Великобритания — собиралась много раз в последние недели на разных уровнях.

Также представители этих стран проводили переговоры с коллегами из Польши, Канады, ЕС и НАТО, чтобы усилить военную оборону и обсудить потенциальный пакет санкций в случае вторжения России в Украину.

Москва неоднократно заявляла, что не планирует вторжение, несмотря на то, что продолжает накапливать войска вблизи границ Украины, — пишет издание.

Журналисты сообщают, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет встречу с союзниками НАТО. Лондон готов предоставить 1 тыс. военных для помощи странам НАТО в Восточной Европе.

Британский министр по делам Европы Джеймс Клеверли сообщил, что 10 февраля подписал законопроект, который позволит вводить санкции против России в случае вторжения в Украину. Он ожидает, что документ вступит в силу во второй половине дня.

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Напомним, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что украинцы могут рассчитывать на помощь союзников. Сейчас дипломатия делает все возможное, чтобы партнеры в случае катастрофической ситуации Украине пришли на помощь, и не только оружием, но и реальной военной силой.

Источник:Bloomberg