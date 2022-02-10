У Байдена ответили на шутку Путину о «терпении красавицы»

Владимир Путин. Фото: УП

https://racurs.ua/n166856-u-baydena-otvetili-na-shutku-putinu-o-terpenii-krasavicy.html

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Агрессию России, а именно последнее заявление Путина о минских договоренностях, прокомментировали в Администрации президента США Джо Байдена.

Представительница Белого дома Джен Псаки ответила на вопрос журналистов о том, что многие восприняли высказывание президента РФ «терпи, моя красавица» как шутку об изнасиловании, адресованную Украине.

Псаки отметила, что любая шутка об изнасиловании вызовет возмущение в американском правительстве, независимо от того, выходит ли она из уст американского или иностранного чиновника.

Мы никогда не сдерживали озабоченности по поводу неправдивости некоторых заявлений, исходящих из уст президента Путина и представителей российского руководства, а также их воинственной риторики, — заявила пресс-секретарь Байдена.

В то же время она не ответила, связывался ли Вашингтон по этому поводу с Кремлем.

Напомним, Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ночь на 8 февраля затронул тему минских соглашений.

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