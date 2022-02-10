У Байдена відповіли на жарт Путіна про «терпіння красуні»

Володимир Путін. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n166856-u-baydena-vidpovily-na-jart-putina-pro-terpinnya-krasuni.html

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Агресію Росії, а саме нещодавню заяву Путіна про мінські домовленості, прокоментували в Адміністрації президента США Джо Байдена.

Речниця Білого дому Джен Псакі відповіла на запитання журналістів про те, що багато людей сприйняли вислів президента РФ «терпи, моя красуне» як жарт про зґвалтування, адресований Україні.

Псакі зазначила, що будь-який жарт про зґвалтування викличе обурення в американському уряді, незалежно від того, виходить він з вуст американського чи іноземного чиновника.

Ми ніколи не стримували занепокоєння з приводу неправдивості деяких заяв, що виходять із вуст президента Путіна та представників російського керівництва, а також їхньої войовничої риторики, — заявила речниця Байдена.

Водночас вона не відповіла, чи зв’язувався Вашингтон із цього приводу з Кремлем.

Нагадаємо, Володимир Путін під час прес-конференції за підсумками розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном у ніч на 8 лютого торкнувся теми мінських угод.

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