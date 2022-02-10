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Ракурс

Россия отомстила Гугл за блокировку аккаунтов на YouTube

10 фев 2022, 15:57
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Google (Гугл) получил штраф от россиян за якобы злоупотребление господствующим положением YouTube на рынке видеосервисов.

Компания Google признана виновной в нарушении части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Об этом сообщает сайт Федеральной антимонопольной службы РФ.


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По мнению ведомства, правила, связанные с блокировкой аккаунтов пользователей на YouTube «непрозрачные, необъективные и непредсказуемые». Они заявляют, что это приводит к внезапным блокировкам и удалению учетных записей пользователей без предупреждения, что посягает на их интересы, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках.

Напомним, ранее мы сообщали, что YouTube удалил два немецких канала издания Russia Today (RT) без возможности восстановления. Пропагандистские каналы были удалены из-за нарушения условий пользования видеохостинга в связи с публикацией контента, касающегося пандемии коронавируса.

Источник: Ракурс


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