Бойові групи НАТО з’являться в Чорному морі у відповідь на провокації Росії. Фото: НАТО

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Агресія Росії в Чорному морі не залишилася без уваги НАТО. Після оголошення РФ морської блокади Альянс планує розмістити бойові групи НАТО в Чорноморському регіоні.

Про це на спільній прес-конференції з прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Ми зараз розглядаємо можливість створення бойових груп, наприклад, у Чорноморському регіоні в Румунії, — сказав генсек НАТО.

Також він подякував главі британського уряду за участь у стримуванні Росії на східному фланзі Альянсу. НАТО також планує ще більше посилити свою присутність у цьому регіоні.

НАТО — оборонний союз і наша мета — зберігати мир, запобігати конфлікту, — додав Столтенберг, пояснивши, що Альянс не має агресивних намірів.

Цю тезу підтвердив і Джонсон, заявивши, що мета НАТО — підтримувати мир на континенті. На думку британського прем'єра, поки Альянс успішно з цим справлявся. Джонсон також прокоментував агресивні дії Кремля.

Не можна сприяти неподільності безпеки в Європі, стягнувши 130 тис. солдатів до кордонів України, — заявив представник британського уряду.

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Нагадаємо, Москва вирішила перекрити райони Чорного та Азовського морів задля військових навчань, які нібито передбачають ракетні та артилерійські стрільби. Уперше після окупації Криму країна-агресор не залишить можливості проходу торгових суден в цих морях.

Закриття акваторії Азовського моря та всієї північно-західної частини Чорного моря планується з 13 по 19 лютого та передбачає блокування торгових шляхів до українських портів.