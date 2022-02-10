https://racurs.ua/ua/n166894-recept-biorobotiv-iz-jele-y-cukru-stvoryly-vcheni-foto-video.html

Ракурс

Австрійські вчені з Лінського університету створили схожий на мацак робопалець із желатину, цукру, лимонної кислоти і гліцерину — його надрукували на 3D-принтері.

До цього м’яких роботів створювали з небіорозкладного матеріалу, оскільки біорозкладні розчинялися у воді та вкривалися цвіллю. Про це повідомляє Science Robotics.

Фахівці додали до спеціальної суміші лимонну кислоту, щоби робот був менш схильний до утворення цвілі, і гліцерин, щоби матеріал став більш стійким при зануренні у воду. Так отримали спеціальне чорнило. Суміш нагріли до такої міри м’якості, що це дозволило розпорошити її через друкувальне сопло 3D-принтера. Потім принтер запустили в прохолодній кімнаті, що дозволило затвердіти чорнилом.

Щоби робопалець рухався, експерти обернули його екзоскелетом, зробленим із матеріалу, чутливого до впливу стисненого повітря. У результаті команді вдалося управляти роботом за допомогою системи з невеликого одноплатного комп’ютера Raspberry Pi і контролера PlayStation 4.

Ця технологія одного разу призведе до створення крихітних м’яких роботів, які зможуть плавати всередині тіла, розподіляючи ліки або відновлюючи пошкоджені тканини, вважають фахівці. Також желатинові роботи можуть використовуватися для проникнення в області з високий рівень радіоактивності. Технологію також можна застосовувати при створенні дитячих іграшок та тимчасових арт-інсталяцій.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в США автономний робот STAR, створений в Університеті Джона Хопкінса, уперше провів лапароскопічну операцію на кишківнику свині. Причому зробив це краще, ніж змогли б люди.

Джерело: Science Robotics