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Ракурс
За Трубіциним стежили рік - НАБУ розкрило деталі справи про хабар “слузі”

За Трубіциним стежили рік — НАБУ розкрило деталі справи про хабар «слузі»

10 лют 2022, 17:02
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Владиславу Трубіцину, депутату Київської міськради від «Слуги народу», якого Національне антикорупційне бюро викрило на мільйонному хабарі, повідомили про підозру.

10 лютого голові однієї з постійних комісій Київради, якого НАБУ та САП викрили на одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Повідомлення про підозру підписане генеральним прокурором, — зазначає прес-центр Бюро.

Також про підозру повідомлено і решті осіб, викритих вчора «на гарячому». Йдеться про:

  • помічника депутата Київради;

  • в. о. директора комунального підприємства;

  • заступника директора комунального підприємства;

  • заступника директора комунального підприємства;

  • наближену до депутата особу.

Дії всіх шістьох підозрюваних кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Слідство вважає, що Трубіцин разом з посадовцями держпідприємств одержували від підприємців гроші за забезпечення перемоги в електронних торгах на розміщення точок пересувної торгівлі в Києві.

НАБУ документувало злочинну діяльність учасників схеми майже рік.

Детективи зафіксували перемовини щодо семи локацій у різних районах столиці, зокрема Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, та передачу 1,39 млн грн неправомірної вигоди двома траншами. Під час одержання другої частини — 1,26 млн грн учасників схеми викрили «на гарячому», — додали в НАБУ.


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Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, 9 лютого НАБУ та САП «взяли» на хабарі у 1,26 млн грн депутата Київської міськради Трубіцина та ще п’ятьох осіб. Трубіцин перебуває в СІЗО.

Джерело: Ракурс


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