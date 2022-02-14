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Німеччина сприяє озброєнню Росії, але ігнорує Україну - розслідування Welt
Німеччина сприяє озброєнню Росії, але ігнорує Україну — розслідування Welthttps://racurs.ua/ua/n167018-nimechchyna-spryyaie-ozbroiennu-rosiyi-ale-ignoruie-ukrayinu-rozsliduvannya-welt.htmlРакурс
Уряд ФРН відмовляється постачати зброю Україні для самооборони від російської агресії. Німеччина придумує нові причини, щоб пояснити відмову, але водночас компанії ФРН у 2020 році поставили РФ товарів подвійного призначення на 366 млн євро.
Про це пише газета Welt am Sonntag із посиланням на закритий документ Міністерства економіки ФРН. Після російської окупації Криму в 2014 році ЄС значно посилив критерії для експорту до Росії товарів, використання яких може бути як цивільним, так і військовим. Утім, РФ у 2020 році була на четвертому місці за обсягом закупівель таких товарів з Німеччини — після Китаю (1,6 млрд євро), США (1 млрд євро) та Бразилії (371 млн євро).
Росія виявилася більш важливою країною призначення товарів подвійного призначення, ніж, наприклад, Франція (274 млн євро) та Україна (17 млн євро).
Журналісти Welt am Sonntag вважають, що німецька влада тишком-нишком продовжує зміцнювати всіма силами воєнну промисловість Росії. І це за умови запроваджених ще у 2014 році санкцій ЄС проти Кремля.
Йдеться про видані урядовим агентством BAFA 673 (!) окремі дозволи на постачання з ФРН до РФ критичної продукції, котра може бути використана в першу чергу для воєнних цілей, наприклад, промислове обладнання для виробництва зброї, високі технології для літакобудування, спеціальні хімічні речовини.
Про які саме товари йдеться, журналістам Welt am Sonntag невідомо, але останніми роками вже точилися суперечки щодо постачання з Німеччини збідненого урану, який, на думку експертів, Росія може використовувати при виробництві ядерної зброї та у броні військової техніки.
DW повідомляє, що за останні роки у Німеччині відкрили вже кілька кримінальних справ у зв’язку з порушенням обмежень ЄС на експорт товарів та технологій подвійного призначення до Росії. Щоб обійти їх і ввести в оману німецьких митників, експортери вказували в супровідних документах покупцем суто цивільні фірми. Йшлося, зокрема, про постачання спеціальних металообробних верстатів, придатних для виробництва ракетної техніки.
Наприкінці січня міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт повідомила, що Німеччина має намір поставити Україні 5 тис. захисних військових шоломів. При цьому, за інформацією газети Welt, Україна просила бронежилети та 100 тис. шоломів.
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Канцлер ФРН Олаф Шольц неодноразово заявляв, що Німеччина не постачає партнерам летальну зброю, може йтися лише про захисне військове обладнання. Сьогодні Шольц прилітає до Києва.