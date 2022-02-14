Німеччина сприяє озброєнню Росії, але ігнорує Україну - розслідування Welt

https://racurs.ua/ua/n167018-nimechchyna-spryyaie-ozbroiennu-rosiyi-ale-ignoruie-ukrayinu-rozsliduvannya-welt.html

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Уряд ФРН відмовляється постачати зброю Україні для самооборони від російської агресії. Німеччина придумує нові причини, щоб пояснити відмову, але водночас компанії ФРН у 2020 році поставили РФ товарів подвійного призначення на 366 млн євро.

Про це пише газета Welt am Sonntag із посиланням на закритий документ Міністерства економіки ФРН. Після російської окупації Криму в 2014 році ЄС значно посилив критерії для експорту до Росії товарів, використання яких може бути як цивільним, так і військовим. Утім, РФ у 2020 році була на четвертому місці за обсягом закупівель таких товарів з Німеччини — після Китаю (1,6 млрд євро), США (1 млрд євро) та Бразилії (371 млн євро). Росія виявилася більш важливою країною призначення товарів подвійного призначення, ніж, наприклад, Франція (274 млн євро) та Україна (17 млн євро). Журналісти Welt am Sonntag вважають, що німецька влада тишком-нишком продовжує зміцнювати всіма силами воєнну промисловість Росії. І це за умови запроваджених ще у 2014 році санкцій ЄС проти Кремля.