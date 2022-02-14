Германия способствует вооружению России, но игнорирует Украину — расследование Welt

https://racurs.ua/n167018-germaniya-sposobstvuet-voorujeniu-rossii-no-ignoriruet-ukrainu-rassledovanie-welt.html

Ракурс

Правительство ФРГ отказывается поставлять Украине оружие для самообороны от российской агрессии. Германия придумывает новые причины, чтобы объяснить отказ, но в то же время компании ФРГ в 2020 году поставили РФ товаров двойного назначения на 366 млн. евро.

Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на закрытый документ Министерства экономики ФРГ. После российской оккупации Крыма в 2014 году ЕС значительно ужесточил критерии для экспорта в Россию товаров, использование которых может быть как гражданским, так и военным. Но РФ в 2020 году была на четвертом месте по объему закупок таких товаров из Германии после Китая (1,6 млрд евро), США (1 млрд евро) и Бразилии (371 млн евро).

Россия оказалась более важной страной назначения товаров двойного назначения, чем Франция (274 млн евро) и Украина (17 млн ​​евро).

Журналисты Welt am Sonntag считают, что немецкие власти исподтишка продолжают укреплять всеми силами военную промышленность России. И это при условии введенных еще в 2014 году санкций ЕС против Кремля.

Речь идет о выданных правительственным агентством BAFA 673 (!) отдельных разрешениях на поставки из ФРГ в РФ критической продукции, которая может быть использована в первую очередь для военных целей, например, промышленном оборудовании для производства оружия, высоких технологиях для самолетостроения, специальных химических веществах.

О каких именно товарах идет речь, журналистам Welt am Sonntag неизвестно, но в последние годы уже шли споры по поводу поставок из Германии урана, который, по мнению экспертов, Россия может использовать при производстве ядерного оружия.

DW сообщает, что за последние годы в Германии было открыто уже несколько уголовных дел в связи с нарушением ограничений ЕС на экспорт товаров и технологий двойного назначения в Россию. Чтобы обойти их и обмануть немецких таможенников, экспортеры указывали в сопроводительных документах покупателем сугубо гражданские фирмы. Речь шла, в частности, о поставках специальных металлообрабатывающих станков, пригодных для производства ракетной техники.

.

В конце января министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия намерена поставить Украине 5 тыс. защитных военных касок. При этом, по информации газеты Welt, Украина просила бронежилеты и 100 тыс. касок.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно говорил, что Германия не снабжает партнеров летальным оружием, речь может идти только о защитном военном оборудовании. Сегодня состоится визит немецкого канцлера в Киев.