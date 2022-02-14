Пойманной на допинге россиянке разрешили дальше выступить на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева. Фото: КП

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Российской фигуристке Камиле Валиевой, которую поймали на допинге, разрешили выступать на Олимпийских играх в Китае.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил без удовлетворения апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ИСУ) в деле о российской фигуристки Камилы Валиевой. Все жалобы были отклонены. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба суда, передает «Интерфакс».

Судьи решили, что «разрешение на отмену временного отстранения было уместным». Также отмечается, что отказ спортсменке в участии в личных соревнованиях в этих обстоятельствах нанес бы ей непоправимый вред. Кроме того, фигуристка является «защищенным лицом», поскольку является несовершеннолетней.

В CAS отметили, что были «серьезные проблемы с несвоевременным сообщением о результатах антидопингового теста, который был проведен в декабре, что усложняет спортсменке защиту ее прав, а также в подобном позднем сообщении не было ее вины».

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Напомним, 8 февраля аккредитованная в WADA лаборатория Всемирного антидопингового агентства в Стокгольме сообщила, что в пробе российской фигуристки Камилы Валиевой нашли запрещенное вещество триметазидин.

Источник: «Интерфакс»