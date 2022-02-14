Зловленій на допінгу росіянці дозволили далі виступити на Олімпіаді

Російська фігуристка Каміла Валієва. Фото: КП

https://racurs.ua/ua/n167017-zlovleniy-na-dopingu-rosiyanci-dozvolyly-dali-vystupyty-na-olimpiadi.html

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Російській фігуристці Камілі Валієвій, яку впіймали на допінгу, дозволили виступати на Олімпійських іграх у Китаї.

Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні залишив без задоволення апеляції Міжнародного олімпійського комітету (МОК), Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) і Міжнародного союзу ковзанярів (ІСУ) у справі про російської фігуристки Каміли Валієвої. Всі скарги були відхилені. Про це 14 лютого повідомила прес-служба суду, передає «Інтерфакс».

Судді вирішили, що «дозвіл на скасування тимчасового відсторонення був доречним». Також зазначається, що відмова спортсменці в участі в особистих змаганнях в цих обставинах завдала б їй непоправної шкоди. Крім того, фігуристка є «захищеною особою», оскільки є неповнолітньою.

У CAS наголосили, що були «серйозні проблеми з несвоєчасним повідомленням про результати антидопінгового тесту, який був проведений в грудні, що ускладнило спортсменці захист її прав, а також в подібному пізньому повідомленні не було її провини».

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Нагадаємо, 8 лютого акредитована в WADA лабораторія Всесвітньої антидопінгової агенції в Стокгольмі повідомила, що в пробі російської фігуристки Каміли Валієвої знайшли заборонену речовину триметазидин.

Джерело: «Інтерфакс»