Допінг все ж був — справу російської фігуристки Валієвої розгляне арбітраж

https://racurs.ua/ua/n166914-doping-vse-j-buv-spravu-rosiyskoyi-figurystky-valiievoyi-rozglyane-arbitraj.html

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Допінг-скандал на Олімпіаді розпалюється сильніше. У Міжнародному агентстві тестування підтвердили, що допінг-проба російської фігуристки Камілі Валієвої, здана 25 грудня під час чемпіонату Росії, дала позитивний результат на триметазидин.

Міжнародний олімпійський комітет оскаржить у Спортивному арбітражному суді допуск Валієвої до Ігор у Пекіні. Рішення про те, чи продовжить 15-річна фігуристка збірок ОКР Валієва виступати на Олімпіаді, буде ухвалено до 15 лютого — початку змагань у жіночому одиночному катанні.

Рішення щодо розподілу медалей у командному турнірі Олімпіади-2022 буде ухвалено після остаточного вердикту.

Олімпійський комітет Росії заявив, що «з урахуванням того, що позитивну допінг-пробу спортсменки було взято не під час Олімпійських ігор, результати спортсменки та результати командного турніру під час Олімпіади не підлягають автоматичному перегляду». ОКР також підкреслив, що допінг-проби, взяті у Валієвої у січні 2022 року та під час Олімпіади, дали негативний результат.

Нагадаємо, що 8 лютого акредитована в WADA лабораторія Всесвітньої антидопінгової агенції в Стокгольмі повідомила, що в пробі російської фігуристки Валієвої знайшли заборонену речовину триметазидин.

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Після цього фігуристку було умовно відсторонено Російським антидопінговим агентством (РУСАДА). 9 лютого Валієва оскаржила це рішення у дисциплінарному антидопінговому комітеті РУСАДА, того ж дня комітет скасував тимчасове усунення фігуристки.

Рішення про результати командного турніру фігуристів, у якому 7 лютого перемогла збірна Росії за участю Валієвої, буде прийнято після розгляду апеляції МОК.