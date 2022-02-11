Макрон не здав ПЛР-тест у Росії, щоб Путін не отримав зразок його ДНК

https://racurs.ua/ua/n166913-makron-ne-zdav-plr-test-u-rosiyi-schob-putin-ne-otrymav-zrazok-yogo-dnk.html

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Зустріч Володимира Путіна та Еммануеля Макрона не обійшлася без курйозів. Соцмережі висміяли президента країни-агресора Росії та лідера Франції за те, що вони сиділи на відстані чотирьох метрів.

Виявилося, що під час переговорів Путін та Макрон сиділи по різні боки довгого столу через те, що президент Франції відмовився здати ПЛР-тест у Росії. Про це пише з посиланням на джерела Reuters.

Макрону запропонували вибір: пройти тестування та отримати можливість спілкуватися з Путіним на коротшій дистанції або відмовитися та дотримуватися безпечної відстані.

Ми не могли допустити, щоб вони отримали ДНК президента, — сказав один зі співрозмовників видання.

Також стало відомо, що Макрон здав ПЛР-тест у Франції перед вильотом до Росії, а також тест на антиген після прильоту. Зразки брав його особистий лікар.

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Нагадаємо, візит Макрона — перша поїздка топ-політика Заходу до Москви після того, як Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.

Джерело:Reuters