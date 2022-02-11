Байден знову порадив американцям втікати з України, скріншот відео

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Ракурс

Держдепартамент США та президент Джо Байден закликали американських громадян негайно покинути Україну.

Держдеп написав про це у своїх рекомендаціях за кордоном, а Байден сказав в інтерв’ю телекомпанії NBC News.

Американські громадяни повинні їхати, негайно їхати. Все може швидко перевернутися з ніг на голову, — сказав президент США.

Він зазначив, що США у ситуації навколо України «мають справу не з терористичною організацією, а з однією з найбільших армій у світі.

Байден додав, що президент Росії Володимир Путін «насправді досить розумний, щоб не робити нічого такого, що могло негативно позначитися на американських громадянах». При цьому про долю громадян України Байден нічого не сказав.

Президент США також повідомив, що Вашингтон не спрямовуватиме в Україну свої війська, оскільки це може стати приводом для розв’язання світової війни.

Громадянам США не слід їздити в Україну. Тим, хто перебуває в Україні, слід виїхати зараз, використовуючи комерційні або інші доступні для приватних осіб варіанти транспортування, — йдеться у повідомленні Держдепу.

США «не зможуть евакуювати громадян США у разі російських військових дій десь в Україні», зазначили у Держдепі.

За деякими даними в Україні перебуває до 30 тис. громадян Сполучених Штатів.

Нагадаємо, у січні Міністерство закордонних справ Канади раніше оголосило про відкликання другорядних співробітників та членів сімей працівників посольства в Україні.

Держдепартамент США також дозволив частині співробітників американського посольства покинути Україну з сім’ями.

Про часткову евакуацію заявили Австралія, Німеччина і Канада, а Велика Британія заявила про скорочення складу дипломатичної місії.

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Про відсутність намірів евакуювати дипломатів та членів їхніх сімей з України заявляли уряди Польщі та Латвії. Не планують вивезення дипломатичного персоналу Франція, Угорщина та Грузія, а також ЄС і НАТО.

У розпал кризи про вивезення частини диппредставництва заявила і Росія.