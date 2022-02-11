Байден снова посоветовал американцам бежать из Украины, скриншот видео

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Госдепартамент США и президент Джо Байден призвали американских граждан немедленно покинуть Украину.

Госдеп написал об этом в своих рекомендациях за границей, а Байден сказал в интервью телекомпании NBC News.

Американские граждане должны уезжать, немедленно уезжать. Все может быстро перевернуться с ног на голову, — сказал президент США.

Он отметил, что США в ситуации вокруг Украины имеют дело не с террористической организацией, а с одной из крупнейших армий в мире.

Байден добавил, что президент России Владимир Путин «на самом деле достаточно умен, чтобы не делать ничего такого, что могло отрицательно сказаться на американских гражданах». При этом о судьбе граждан Украины Байден ничего не сказал.

Президент США также сообщил, что Вашингтон не будет направлять в Украину свои войска, поскольку это может стать поводом для начала мировой войны.

Гражданам США не следует ездить в Украину. Тем, кто находится в Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческие или другие доступные для частных лиц варианты транспортировки, — говорится в сообщении Госдепа.

США «не смогут эвакуировать граждан США в случае российских военных действий где-нибудь в Украине», отметили в Госдепе.

По некоторым данным, в Украине находится до 30 тыс. граждан Соединенных Штатов. В то же время в Украину прибыли еще два самолета с военной помощью США.

Напомним, в январе Министерство иностранных дел Канады ранее объявило об отзыве второстепенных сотрудников и членов семей работников посольства в Украине.

Госдепартамент США также разрешил части сотрудников американского посольства покинуть Украину с семьями.

О частичной эвакуации заявили Австралия, Германия и Канада, а Великобритания заявила о сокращении состава дипломатической миссии.

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Об отсутствии намерений эвакуировать дипломатов и членов их семей из Украины заявляли правительства Польши и Латвии. Не планирую вывоз дипломатического персонала Франция, Венгрия и Грузия, а также ЕС и НАТО.

В разгар кризиса о вывозе части диппредставительства заявила и Россия.