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Байден снова посоветовал американцам бежать из Украины, скриншот видео
Байден снова посоветовал американцам бежать из Украиныhttps://racurs.ua/n166912-bayden-snova-posovetoval-amerikancam-bejat-iz-ukrainy.htmlРакурс
Госдепартамент США и президент Джо Байден призвали американских граждан немедленно покинуть Украину.
Госдеп написал об этом в своих рекомендациях за границей, а Байден сказал в интервью телекомпании NBC News.
Американские граждане должны уезжать, немедленно уезжать. Все может быстро перевернуться с ног на голову, — сказал президент США.
Он отметил, что США в ситуации вокруг Украины имеют дело не с террористической организацией, а с одной из крупнейших армий в мире.
Байден добавил, что президент России Владимир Путин «на самом деле достаточно умен, чтобы не делать ничего такого, что могло отрицательно сказаться на американских гражданах». При этом о судьбе граждан Украины Байден ничего не сказал.
Президент США также сообщил, что Вашингтон не будет направлять в Украину свои войска, поскольку это может стать поводом для начала мировой войны.
Гражданам США не следует ездить в Украину. Тем, кто находится в Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческие или другие доступные для частных лиц варианты транспортировки, — говорится в сообщении Госдепа.
США «не смогут эвакуировать граждан США в случае российских военных действий где-нибудь в Украине», отметили в Госдепе.
По некоторым данным, в Украине находится до 30 тыс. граждан Соединенных Штатов. В то же время в Украину прибыли еще два самолета с военной помощью США.
Напомним, в январе Министерство иностранных дел Канады ранее объявило об отзыве второстепенных сотрудников и членов семей работников посольства в Украине.
Госдепартамент США также разрешил части сотрудников американского посольства покинуть Украину с семьями.
О частичной эвакуации заявили Австралия, Германия и Канада, а Великобритания заявила о сокращении состава дипломатической миссии.
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Об отсутствии намерений эвакуировать дипломатов и членов их семей из Украины заявляли правительства Польши и Латвии. Не планирую вывоз дипломатического персонала Франция, Венгрия и Грузия, а также ЕС и НАТО.
В разгар кризиса о вывозе части диппредставительства заявила и Россия.