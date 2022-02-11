ДТП с участием Ярославского – Монастырский уволил главу харьковской полиции. Фото: УНН

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Ракурс

ДТП под Харьковом с участием кортежа известного бизнесмена Александра Ярославского прокомментировал министр внутренних дел Денис Монастырский.

Он уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. Об этом глава МВД сообщил на своей странице в Facebook.

Причиной такого решения стало то, что следователи харьковской полиции подали в прокуратуру неправдивые данные расследования.

Подозрение составили на лицо, которое пришло утром и заявило, что именно оно было за рулем авто, на котором было совершено смертельное ДТП. В то же время стало известно, что этот человек во время ДТП находился в другом месте, — рассказал Монастырский.

По его словам, это дело будет передано в Главное следственное управление Национальной полиции для объективного расследования.

«Украинская правда» опубликовала видео с камер наблюдения, зафиксировавших кортеж бизнесмена Александра Ярославского после ДТП, в котором погиб человек.

Напомним, по данным СМИ, Ярославский может быть причастен к смертельному ДТП на автодороге «Киев — Харьков — Довжанский», произошедшей вечером 9 февраля.

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Полиция установила, что вчера около 22.55 в районе 534 км неустановленный автомобиль, который ехал со стороны Чугуева в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода — мужчину в возрасте примерно 50 лет. В результате ДТП пешеход погиб.

На месте аварии найдены автомобильные номера из кортежа Ярославского. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.