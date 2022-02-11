Россия частично сняла морскую блокаду

https://racurs.ua/n166910-rossiya-chastichno-snyala-morskuu-blokadu-ukrainy-dokument.html

Ракурс

Россия решила частично снять морскую блокаду Украины. Управление навигации и океанографии Минобороны РФ отменило перекрытие Азовского моря.

Проход торговым кораблям будет разрешен севернее Керченского пролива во время маневров ВМФ РФ, сообщил главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко. Это издание два дня назад первым забило тревогу, наблюдая за документами, обнародованными военными России.

Клименко вечером 10 февраля сообщил, что решение снять блокаду было принято в четверг. Редактор обнародовал соответствующее распоряжение россиян.

Он считает, что на это повлияло беспрецедентное давление на Россию со стороны дипломатов, СМИ и министра иностранных дел Великобритании во время недавних переговоров в Москве. Впрочем, Клименко отмечает, что полностью блокада не снята, потому что речь идет только о свободной азовской акватории, а Черное море россияне все же пока планируют перекрыть во время своих маневров.

Порты Черного моря — это 95% украинского экспорта, а порты Азова — 5%. РФ готовит какую-нибудь новую подлость, — написал Клименко на своей странице в Фейсбук.

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«Ракурс» сообщал, что Россия объявила о проведении учений и намерении заблокировать часть акватории Черного и Азовского морей, а также Керченский пролив. МИД Украины выразил протест и заявил, что это сделает невозможным свободное судоходство. Учения должны были состояться с 13 по 19 февраля. РФ впервые перекрыла бы торговым судам почти все Азовское море и значительную часть Черного моря.

Отреагировали на намерения РФ и Соединенные Штаты.