Росія частково зняла морську блокаду України

https://racurs.ua/ua/n166910-rosiya-chastkovo-znyala-morsku-blokadu-ukrayiny-dokument.html

Ракурс

Росія вирішила частково зняти морську блокаду України. Управління навігації і океанографії Міноборони РФ скасувало перекриття Азовського моря.

Прохід торговельним кораблям буде дозволено на північ від Керченської протоки під час маневрів ВМФ РФ, повідомив головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко. Це видання два дні тому першим забило на сполох, спостерігаючи за документами, які оприлюднюють військові Росії.

Клименко увечері 10 лютого повідомив, що рішення зняти блокаду ухвалили у четвер. Редактор оприлюднив відповідне розпорядження росіян.

Він вважає, що на це вплинув безпрецедентний дипломатичний тиск на Росію з боку дипломатів, ЗМІ та міністра закордонних справ Великої Британії під час нещодавніх переговорів у Москві. Утім, Клименко зазначає, що повністю блокада не знята, бо йдеться тільки про вільну акваторію Азову, а Чорне море росіяни все ж планують перекрити під час своїх маневрів.

Порти Чорного моря — це 95% українського експорту, а порти Азова — 5%. РФ готує якусь нову підлість, — написав Клименко на своїй сторінці у Фейсбук.

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«Ракурс» повідомляв, що Росія оголосила про проведення навчать та намір заблокувати частину акваторії Чорного й Азовського морів, а також Керченську протоку. МЗС України висловило протест та заявило, що це унеможливить судноплавство. Навчання мали відбутися з 13 по 19 лютого. РФ вперше перекрила б торговельним суднам майже все Азовське море і значну частину Чорного моря.

Відреагували на наміри РФ і Сполучені Штати.