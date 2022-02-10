США - РФ веде економічну війну, порушуючи морський суверенітет України

https://racurs.ua/ua/n166904-ssha-rf-vede-ekonomichnu-viynu-porushuuchy-suverenitet-ukrayiny-v-mori.html

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Росія веде економічну війну проти України й під приводом військових навчань обмежує морський суверенітет Києва шляхом блокування судноплавства в Чорному та Азовському морях. Таку заяву зробили у посольстві Сполучених Штатів Америки.

Російська економічна війна проти України триває. Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, обмежує свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях та перешкоджає морським перевезенням, необхідним для економіки України, — вказано у повідомленні посольства США в Україні у Твіттер.

Раніше Командування Військово-морських сил ЗСУ підтвердило, що Москва оголосила масштабні райони Азовського та Чорного морів небезпечними для плавання в період з 13 по 19 лютого нібито через військові навчання із залученням артилерії. Практично весь південь Азовського моря та північно-західна частина Чорного моря залишилися заблокованими.

Київ назвав такі дії РФ «порушенням як духу, так і букви Конвенції ООН з морського права, 1982 року».

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Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков назвав таку тактику Росії «повзучою окупацією моря». Карта закритих районів дозволяє припускати, що йдеться про підготовку до «морської блокади» українських портів.